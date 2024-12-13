Долг за тепло в столице достиг более 4 млрд гривен - Киевтеплоэнерго
Киев • УНН
Долг населения перед Киевтеплоэнерго превысил 7 млрд гривен. 70% задолженности приходится на владельцев элитной недвижимости и больших квартир.
Долг населения перед столичным коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго составляет более 7 млрд гривен, из которых 4,3 млрд гривен - за тепло и 2,7 млрд гривен - за горячую воду. Об этом сообщает КП Киевтеплоэнерго, передает УНН.
"Долг населения перед Киевтеплоэнерго составляет более 7 млрд гривен. Из них 4,3 млрд гривен - за тепло, 2,7 млрд гривен - за горячую воду. Это при том, что подавляющее большинство киевлян добросовестно оплачивают коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 70% долга приходится на 160 тыс. лицевых счетов (около 15% от всех клиентов). Как правило, это владельцы элитной недвижимости, квартир большой площади или владельцы нескольких квартир.
"Практика показывает, что только штрафные санкции имеют влияние на хронических должников. Поэтому Киевтеплоэнерго вынуждено начислять пеню. Ее в ноябре получили более 90 тыс. клиентов на сумму более 6 млн гривен", - добавили в Киевтеплоэнерго.
Напомним
Кабинет министров утвердил критерии для теплопоставщиков и водоканалов, долги которых могут быть реструктуризированы. В частности, воспользоваться правом на реструктиризацию долга могут предприятия, чья инфраструктура уничтожена или повреждена.