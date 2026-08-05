В Киеве нейтрализовали угрозу повторной утечки аммиака после российского удара - ГЭИ
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Голосеевского района Киева была повреждена емкость с аммиаком, утечка около 100 литров локализована. Концентрация NH₃ составляла 91 ppm, угрозы повторной утечки нет.
В Голосеевском районе города Киева после вражеского обстрела утечка аммиака локализована, угроза повторной утечки отсутствует, сообщили в Государственной экологической инспекции Столичного округа в среду, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 5 августа 2026 года в результате вражеского обстрела на одном из предприятий Голосеевского района города Киева была повреждена емкость с аммиаком, что привело к его частичной утечке", — сообщили в ГЭИ.
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"После срабатывания системы обнаружения утечки работниками предприятия утечка аммиака была локализована. По предварительным данным, ориентировочный объем утечки составил около 100 литров", — указали в службе.
Во время обследования места происшествия, как сообщается, зафиксирована концентрация аммиака (NH₃) на уровне 91 ppm (91 часть аммиака на один миллион частей воздуха). Оксид углерода (CO), диоксид азота (NO₂) и цианистый водород (HCN) не обнаружены.
"По информации оперативных служб, угроза повторной утечки аммиака отсутствует. Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха и оценивают возможное влияние происшествия на окружающую среду. Ситуация находится на контроле", — отметили в ГЭИ.
ГЭИ Столичного округа рекомендовала при этом по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе, закрывать окна и поддерживать водный баланс.
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В Минздраве также указали, что в результате массированной атаки российской федерации в Киеве и Киевской области сохраняется угроза загрязнения атмосферного воздуха.
До ликвидации последствий пожаров в Минздраве рекомендовали:
- Оставайтесь в помещении: закройте все окна и двери; выключите вентиляционные системы, которые затягивают воздух снаружи; включите системы кондиционирования воздуха, если они имеют функцию фильтрации воздуха, или очистители воздуха; отложите пробежки, прогулки или любые другие активности на свежем воздухе.
- Защитите дыхательные пути: носите маску или респиратор; если маски нет, используйте влажную ткань для прикрытия носа и рта.
- Следите за здоровьем: если у вас есть респираторные заболевания, заранее проконсультируйтесь с врачом относительно возможных мер и лекарств; наблюдайте за такими симптомами, как кашель, затрудненное дыхание, раздражение глаз.
- Следите за официальной информацией: слушайте местные новости, чтобы получать обновленную информацию о качестве воздуха и дальнейшие рекомендации; узнайте о местах расположения временных убежищ или центров для тех, кто испытывает трудности с дыханием; если задымление длительное и сильное, рассмотрите возможность временного переезда в регионы с лучшим качеством воздуха; соблюдайте инструкции местных органов власти относительно эвакуации и безопасности.
"Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски для здоровья во время сильного задымления. Специалисты ЦКПЗ постоянно осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха", — указали в Минздраве.