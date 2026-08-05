Из-за пожаров после удара РФ ухудшилось качество воздуха в Киевской области, для тушения привлекли авиацию

В Киевской области из-за пожаров после вражеского удара временно ухудшилось качество воздуха в ряде населённых пунктов, сообщили в Киевской ОВА. По данным главы МВД Ивана Выговского, всё ещё продолжается тушение масштабных пожаров в пяти местах области — около 230 тыс. кв. м, задействованы пожарные роботы и вертолёты, в Киеве удалось предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе и газа — на повреждённой АЗС, пишет УНН.

В ряде населённых пунктов Киевской области из-за пожаров после вражеского удара временно ухудшилось качество воздуха — сообщили в ОВА.

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Как указали в ОВА, "по результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется в результате пожаров, в Вишнёвом, Обухове и Броварах". "Повышенную концентрацию мелкодисперсной пыли также обнаружили в Иванкове, Боярке и Василькове", — добавили в ОВА.

Во время пожаров в воздух попадают продукты горения и мелкие твёрдые частицы, которые могут негативно влиять на здоровье.

Прежде всего это касается людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.

"В то же время в других населённых пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг, превышений допустимых концентраций химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону. Мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха проводятся круглосуточно в автоматическом режиме при условии бесперебойного электропитания оборудования", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава МВД Выговский, "в пяти местах Киевской области всё ещё продолжается тушение масштабных пожаров — с утра огонь охватил площадь около 230 тысяч квадратных метров. В результате обстрела разрушены продуктовые склады, логистические центры сетей супермаркетов, почтовое отделение — абсолютно гражданские предприятия".

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"В Киеве в результате ракетного удара погиб один человек — женщина, которой было 60 лет. По меньшей мере 16 человек получили травмы. В первые минуты после ударов спасатели и полицейские оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь. На всех местах уже удалось потушить пожары. Также сотрудники ГСЧС предотвратили утечку аммиака на пивоваренном заводе и газа — на повреждённой АЗС", — сообщил министр.

В Киевской области, по его словам, есть разрушения в Броварском, Бучанском и Фастовском районах. "Чтобы обезопасить работников и быстрее обуздать огонь, мы задействовали пожарные роботы и вертолёты. Также на каждом из мест работает штаб полиции для оказания помощи гражданам. Следователи фиксируют последствия ударов, взрывотехники изымают обломки ракет. Всего к работе на местах привлечено около тысячи спасателей и полицейских", — отметил Выговский в соцсетях.

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"Спасибо каждому работнику системы МВД, кто рядом с людьми — несмотря на риск и повторные удары. Этот обстрел — очередная атака, которая не имеет военного смысла. И наше единство сильнее любых ракет", — подчеркнул министр.