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В Киеве на станции метро "Крещатик" планируют ремонт эскалатора: стала известна дата

Киев • УНН

 • 166 просмотра

С 28 апреля на станции метро "Крещатик" начнется плановый капитальный ремонт эскалатора №1, ведущего к Аллее Героев Небесной Сотни. Ремонт продлится до июня.

В Киеве на станции метро "Крещатик" планируют ремонт эскалатора: стала известна дата

Во вторник, 28 апреля, на станции киевского метрополитена "Крещатик" начнут плановый капитальный ремонт эскалатора № 1. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram, передает УНН.

Детали

Речь идет об эскалаторе, ведущем к Аллее Героев Небесной Сотни. Работы продлятся до июня текущего года.

Как отметили в КГГА, эскалатор полностью разберут. Будут демонтированы основные элементы, а именно: лестничное полотно, поручни, редуктор, тяговые цепи и т.д.

Каждый элемент эскалатора проверят на изношенность и соответствие техническим требованиям. В случае необходимости проведут техническое обслуживание детали или заменят ее – заявили в КГГА.

– заявили в КГГА.

Там добавили, что, согласно регламенту, капитальный ремонт проводят каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров.

Напомним

Во время строительства метро на Виноградаре в Киеве произошел прорыв водопроводной трубы. Работники ликвидируют последствия аварии, об этом сообщили в Автостраде.

Также УНН сообщал, что в Киеве двух 16-летних ребят задержали за поездку между вагонами метро. Полицейские уже составили админматериалы за мелкое хулиганство и провели профилактическую беседу с родителями.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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