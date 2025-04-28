В Киеве на станции метро "Крещатик" планируют ремонт эскалатора: стала известна дата
Киев • УНН
С 28 апреля на станции метро "Крещатик" начнется плановый капитальный ремонт эскалатора №1, ведущего к Аллее Героев Небесной Сотни. Ремонт продлится до июня.
Во вторник, 28 апреля, на станции киевского метрополитена "Крещатик" начнут плановый капитальный ремонт эскалатора № 1. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram, передает УНН.
Детали
Речь идет об эскалаторе, ведущем к Аллее Героев Небесной Сотни. Работы продлятся до июня текущего года.
Как отметили в КГГА, эскалатор полностью разберут. Будут демонтированы основные элементы, а именно: лестничное полотно, поручни, редуктор, тяговые цепи и т.д.
Каждый элемент эскалатора проверят на изношенность и соответствие техническим требованиям. В случае необходимости проведут техническое обслуживание детали или заменят ее – заявили в КГГА.
Там добавили, что, согласно регламенту, капитальный ремонт проводят каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров.
Напомним
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