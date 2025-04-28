У Києві на станції метро "Хрещатик" планують ремонт ескалатора: стала відома дата
Київ • УНН
З 28 квітня на станції метро "Хрещатик" розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №1, що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні. Ремонт триватиме до червня.
У вівторок, 28 квітня, на станції київського метрополітену "Хрещатик" почнуть плановий капітальний ремонт ескалатора № 1. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram, передає УНН.
Деталі
Йдеться про ескалатор, що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня поточного року.
Як зазначили у КМДА, ескалатор повністю розберуть. Будуть демонтовані основні елементи, а саме: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги тощо.
Кожен елемент ескалатора перевірять на зношеність і відповідність технічним вимогам. У разі потреби, проведуть технічне обслуговування деталі або замінять її – заявили в КМДА.
Там додали, що відповідно до регламенту капітальний ремонт проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.
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