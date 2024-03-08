В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла уголовное производство

В Киеве правоохранители начали уголовное производство по факту избиения журналиста на Печерске. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Детали

По предварительным данным, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, вероятно, действует незаконный колл-центр.

Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с лицами, находившимися в офисе, возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении журналиста - отмечается в сообщении.

Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении

Контекст

Ранее 8 марта в СМИ появилась информация, что в столичном бизнес-центре "Алмаз" несколько неизвестных, которые, вероятно, являются работниками мошеннического колл-центра, напали на журналистов издания "СтопКор".

Напомним

Вооруженные силы Украины обновили рекомендации для журналистов по работе на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения.