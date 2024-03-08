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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла уголовное производство

В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла уголовное производство

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 16:35  •  2558 просмотра

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В Киеве избили журналиста во время расследования деятельности вероятного нелегального колл-центра, в результате чего было открыто уголовное производство за угрозу или насилие в отношении журналиста.

В Киеве правоохранители начали уголовное производство по факту избиения журналиста на Печерске. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Детали 

По предварительным данным, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, вероятно, действует незаконный колл-центр.

Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с лицами, находившимися в офисе, возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении журналиста

- отмечается в сообщении.

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Контекст

Ранее 8 марта в СМИ появилась информация, что в столичном бизнес-центре "Алмаз" несколько неизвестных, которые, вероятно, являются работниками мошеннического колл-центра, напали на журналистов издания "СтопКор".

Напомним

Вооруженные силы Украины обновили рекомендации для журналистов по работе на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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