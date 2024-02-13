Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  147083 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  177535 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  175963 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  281906 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  334111 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  274062 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  302648 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325866 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256764 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении

Охраннику сообщено о подозрении за препятствование журналистам и избиение оператора, когда он не пускал их на территорию предприятия в Кривом Роге.

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Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении

Кабмин согласовал объединение нескольких вузов в Харькове, Львове и Киеве - Минобразования

Кабинет Министров объединил два научно-исследовательских учреждения и одно учебное заведение с ведущими университетами Харькова, Киева и Львова, чтобы усилить университетскую науку и ресурсы.

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Кабмин согласовал объединение нескольких вузов в Харькове, Львове и Киеве - Минобразования

рф вербует наемников за рубежом из-за высокой стоимости мобилизации внутри страны - разведка

россия активно вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине, поскольку это выгоднее и дешевле, чем продолжать внутреннюю мобилизацию.

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По данным Национального банка Украины, банки в Украине почти вчетверо увеличили свои доходы в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

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Прибыль банков за прошлый год в Украине выросла почти вчетверо - НБУ

россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

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россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно

Пожар площадью 1000 квадратных метров вспыхнул на чердаке 11-этажного жилого дома в российском курортном городе Анапа, что привело к эвакуации жильцов, пока пожарные пытались обуздать пламя.

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В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно

россия может начать новое широкомасштабное наступление в Украине после "выборов" - Боррель

Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупреждает, что Россия может начать новое широкомасштабное наступление на Украину после президентских выборов в РФ.

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россия может начать новое широкомасштабное наступление в Украине после "выборов" - Боррель

Цена бездействия растет с каждым днем: Байден призвал Палату представителей не ждать с принятием помощи Украине

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей как можно быстрее утвердить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, который был одобрен Сенатом.

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Цена бездействия растет с каждым днем: Байден призвал Палату представителей не ждать с принятием помощи Украине

Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки

Руководителю аппарата Харьковской областной государственной администрации сообщено о подозрении в растрате 15 млн грн при закупке гуманитарной помощи.

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Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки

Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Кабинет министров осуществил кадровые изменения, уволив двух заместителей министра по делам ветеранов.

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Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность