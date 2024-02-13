Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении

Охраннику предприятия в Кривом Роге, который препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"... задержан и сообщено о подозрении местному жителю по факту умышленного причинения журналисту побоев в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 345-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемый - охранник предприятия препятствовал выполнению редакционного задания журналистов телеканала "Рада".

С целью недопущения их в помещение предприятия он нанес несколько ударов по руке оператора и по его видеокамере.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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По данным ИМИ, за первый месяц 2024 года в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова, из которых в 17 случаях ответственность лежит на украинской стороне.