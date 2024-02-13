Перешкоджав роботі журналістів телеканалу "Рада" та побив оператора: охоронцю підприємства у Кривому Розі повідомили про підозру
Київ • УНН
Охоронцю повідомлено про підозру за перешкоджання журналістам та побиття оператора, коли він не пускав їх на територію підприємства у Кривому Розі.
Охоронцю підприємства у Кривому Розі, який перешкоджав роботі журналістів телеканалу "Рада" та побив оператора, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"... затримано та повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного заподіяння журналісту побоїв у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 2 ст. 345-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, підозрюваний – охоронець підприємства перешкоджав виконанню редакційного завдання журналістів телеканалу "Рада".
З метою недопущення їх до приміщення підприємства він наніс декілька ударів по руці оператора та по його відеокамері.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляду нічного домашнього арешту.
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