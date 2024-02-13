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Актуальне
Стеження за Bihus.Info: відкрито ще одне провадження

Стеження за Bihus.Info: відкрито ще одне провадження

Київ • УНН

 • 26616 перегляди

В Офісі генпрокурора кажуть, що нове розслідування у справі щодо Bihus.Info розпочато за фактом перешкоджання виконанню професійних обов’язків. Наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії для встановлення причетних до вчинення злочину.

Правоохоронці відкрили ще одне провадження через стеження за командою Bihus.Info. Розслідування розпочато за фактом перешкоджання виконанню професійних обов’язків. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканості приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 КК України)

- інформує ОГП.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що в ході досудового розслідування були встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків вчинений службовою особою з використанням свого службового становища

- повідомили в ОГП.

Також в Офісі Генпрокурора зазначили, що наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії, направлені на встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Доповнення

Слідчі Головного слідчого управління ДБР отримали доручення від Генеральної прокурори здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області (ч. 1 ст. 359 КК України).

5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року.

За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

Пізніше керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили через стеження за редакцією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
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