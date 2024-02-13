Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство
Киев • УНН
В Офисе генпрокурора говорят, что новое расследование по делу о Bihus.Info начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия для установления причастных к совершению преступления.
Правоохранители открыли еще одно производство из-за слежки за командой Bihus.Info. Расследование начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения неприкосновенности частной жизни и использования специальных технических средств получения информации (ст. 182, ст. 359 УК Украины)
В Офисе Генпрокурора отметили, что в ходе досудебного расследования были установлены факты, которые могут свидетельствовать о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
На территории этнографического комплекса осуществлялся незаконный сбор информации о журналистах редакции Bihus.Info. Данные могли быть использованы для дальнейшего влияния на них.
В связи с этим в ЕРДР внесены сведения и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 171 УК Украины - влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения
Также в Офисе Генпрокурора отметили, что сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению преступления.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.
Дополнение
Следователи Главного следственного управления ГБР получили поручение от Генеральной прокуроры осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению представителя журналистской редакции Bihus.infо относительно незаконного установления и использования специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области (ч. 1 ст. 359 УК Украины).
5 февраля издание Bihus.Info сообщило, что его журналисты идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Камеры снимали отдых команды в гостиничном комплексе в Киевской области в конце декабря 2023 года.
По данным журналистского расследования, это были сотрудники Службы безопасности Украины.
Позже руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из-за слежки за редакцией.
Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство
В Офисе генпрокурора говорят, что новое расследование по делу о Bihus. Info начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия для установления причастных к совершению преступления.
На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский
Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.
Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.
Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды
Украина планирует запустить национальную систему торговли квотами на выбросы в пилотном режиме в следующем году, а полностью запустить ее до 2026 года.
После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка с "Евровидения" Екатериной Заботкиной, чтобы обсудить обеспечение доступа к информации и услугам на украинском жестовом языке для людей с недостатками слуха.
Армия рф ударила по жилым кварталам Херсона: есть раненая, поврежден троллейбус
Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 60-летнюю женщину и повредив троллейбус в центре города.
Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье
Бывшему депутату, занимающему руководящую должность в районном совете, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.
Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается
Грязная кампания против новой команды Министерства обороны и Государственного логистического оператора продолжается.
На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ
В реконструированном цехе, пристроенном к существующему зданию на заводе по производству истребителей "МиГ" в Москве, произошел пожар на площади 70 квадратных метров во время эвакуации персонала, причина которого пока неизвестна.
Британская разведка: рф не поможет запланированное повышение возраста для контрактников
Британская разведка сообщает, что повышение возрастного ценза для контрактников в России до 70 лет не приведет к существенному увеличению ее боевых возможностей.