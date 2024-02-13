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Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство

Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 11:58  •  7645 просмотра

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В Офисе генпрокурора говорят, что новое расследование по делу о Bihus.Info начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия для установления причастных к совершению преступления.

Правоохранители открыли еще одно производство из-за слежки за командой Bihus.Info. Расследование начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения неприкосновенности частной жизни и использования специальных технических средств получения информации (ст. 182, ст. 359 УК Украины)

- информирует ОГП.

В Офисе Генпрокурора отметили, что в ходе досудебного расследования были установлены факты, которые могут свидетельствовать о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

На территории этнографического комплекса осуществлялся незаконный сбор информации о журналистах редакции Bihus.Info. Данные могли быть использованы для дальнейшего влияния на них.

В связи с этим в ЕРДР внесены сведения и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 171 УК Украины - влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения

- сообщили в ОГП.

Также в Офисе Генпрокурора отметили, что сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению преступления.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Дополнение

Следователи Главного следственного управления ГБР получили поручение от Генеральной прокуроры осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению представителя журналистской редакции Bihus.infо относительно незаконного установления и использования специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области (ч. 1 ст. 359 УК Украины).

5 февраля издание Bihus.Info сообщило, что его журналисты идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Камеры снимали отдых команды в гостиничном комплексе в Киевской области в конце декабря 2023 года.

По данным журналистского расследования, это были сотрудники Службы безопасности Украины.

Позже руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из-за слежки за редакцией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство

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