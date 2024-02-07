У січні в Україні зафіксували 23 випадки порушень свободи слова - ІМІ
Київ • УНН
ІМІ зафіксував 23 випадки порушень свободи слова в Україні у січні 2024 року, з них 17 - з боку України та 6 - з боку Росії.
За перший місяць 2024 року в Україні зафіксували 23 випадки порушень свободи слова, з яких у 17 випадках відповідальність лежить на українській стороні. Про це свідчать дані Інститут масової інформації, передає УНН.
У січні 2024 року експерти ІМІ зафіксували в Україні 23 випадки порушень свободи слова. З них у 17 випадках відповідальність лежить на українській стороні. За аналогічний період минулого року ці цифри значно відрізнялися – тоді ІМІ зафіксував 10 злочинів проти свободи слова в Україні, і дев’ять з них вчинила росія проти медіа і журналістів.
Деталі
Зазначається, що 6 випадків порушень свободи слова були вчинені росією, зокрема - обстріли та поранення журналістів, кібератаки, юридичний тиск і пошкодження офісу медіа внаслідок ракетних атак.
Нагадаємо
Серед скандальних історій з перешкоджання журналістській діяльності від початку 2024 року - стеження за членами команди Bihus.Info у заміському комплексі.
На початку січня Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де працівники Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео, повідомив що на відео не журналісти, а оператори та запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни.
5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Це були співробітники Служби безпеки України. Пізніше керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили через стеження за редакцією.
Додамо, що розслідувачі переконані, що за ними слідкували працівники СБУ, які мали б займатися питаннями захисту нашої державності, а не пошуком компроматів на незалежні медіа. В СБУ ж відхрестились від стеження за журналістами, спецпризначенці стверджують, що розслідували справу наркодилерів, пов'язаних з працівниками "BIHUS Info".