В январе в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова - ИМИ

За первый месяц 2024 года в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова, из которых в 17 случаях ответственность лежит на украинской стороне. Об этом свидетельствуют данные Институт массовой информации, передает УНН.

В январе 2024 года эксперты ИМИ зафиксировали в Украине 23 случая нарушений свободы слова. Из них в 17 случаях ответственность лежит на украинской стороне. За аналогичный период прошлого года эти цифры значительно отличались - тогда ИМИ зафиксировал 10 преступлений против свободы слова в Украине, и девять из них совершила россия против медиа и журналистов. - свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга ИМИ.

Детали

Отмечается, что 6 случаев нарушений свободы слова были совершены Россией, в частности - обстрелы и ранения журналистов, кибератаки, юридическое давление и повреждение офиса медиа в результате ракетных атак.

Напомним

Среди скандальных историй по препятствованию журналистской деятельности с начала 2024 года - слежка за членами команды Bihus.Info в загородном комплексе.

В начале января Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где работники Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества. Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.

5 февраля издание Bihus.Info сообщило, что его журналисты идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это были сотрудники Службы безопасности Украины. Позже руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из-за слежки за редакцией.

Добавим, что расследователи убеждены, что за ними следили сотрудники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа. В СБУ же открестились от слежки за журналистами, спецназовцы утверждают, что расследовали дело наркодилеров, связанных с работниками "BIHUS Info".