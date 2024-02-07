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В январе в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова - ИМИ

В январе в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова - ИМИ

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 16:42  •  16844 просмотра

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ИМИ зафиксировал 23 случая нарушений свободы слова в Украине в январе 2024 года, из них 17 - со стороны Украины и 6 - со стороны России.

За первый месяц 2024 года в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова, из которых в 17 случаях ответственность лежит на украинской стороне. Об этом свидетельствуют данные Институт массовой информации, передает УНН.

В январе 2024 года эксперты ИМИ зафиксировали в Украине 23 случая нарушений свободы слова. Из них в 17 случаях ответственность лежит на украинской стороне. За аналогичный период прошлого года эти цифры значительно отличались - тогда ИМИ зафиксировал 10 преступлений против свободы слова в Украине, и девять из них совершила россия против медиа и журналистов. 

 - свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга ИМИ.

Детали 

Отмечается, что 6 случаев нарушений свободы слова были совершены Россией, в частности - обстрелы и ранения журналистов, кибератаки, юридическое давление и повреждение офиса медиа в результате ракетных атак.

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Напомним

Среди скандальных историй по препятствованию журналистской деятельности с начала 2024 года - слежка за членами команды Bihus.Info в загородном комплексе.

В начале января  Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где работники Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества. Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.  

5 февраля издание Bihus.Info сообщило, что его журналисты идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это были сотрудники Службы безопасности Украины. Позже руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из-за слежки за редакцией. 

Добавим, что расследователи убеждены, что за ними следили сотрудники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа. В СБУ же открестились от слежки за журналистами, спецназовцы утверждают, что расследовали дело наркодилеров, связанных с работниками "BIHUS Info". 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоПолитикаКриминал и ЧПМультимедиа
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