ЗСУ оновили рекомендації журналістам щодо роботи на військових об’єктах та в районах бойових дій
Київ • УНН
Збройні сили України оновили рекомендації для журналістів щодо роботи на військових об'єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану.
Управлінням зв’язків з громадськістю Збройних Сил України підготувало оновлені рекомендації журналістам щодо організації роботи на військових об’єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.
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Зокрема рекомендації містять відповіді та роз’яснення щодо наступних питань:
- порядок отримання прескарти Збройних Сил України та як правильно подати документи;
- правила роботи на об’єктах Сил оборони України;
- що заборонено розголошувати;
- правила фото-та відеозйомки у воєнний час, поради щодо особистої безпеки;
- приклади типових запитів щодо здійснення професійної діяльності.
Зазначається, що відповіді на ці запитання та багато іншої корисної інформації можна знайти у рекомендаціях журналістам щодо організації роботи на військових об’єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану за посиланням.
Також у Рекомендаціях є контакти представників служб зв’язків з громадськістю Збройних Сил України та військових адміністрації.
Рекомендації розроблені відповідно до вимог чинного українського та міжнародного законодавства та з урахування накопиченого досвіду під час відсічі збройної агресії російської федерації
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