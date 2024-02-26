ВСУ обновили рекомендации журналистам по работе на военных объектах и в районах боевых действий

Управлением связей с общественностью Вооруженных Сил Украины подготовило обновленные рекомендации журналистам по организации работы на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

В частности, рекомендации содержат ответы и разъяснения по следующим вопросам:

порядок получения пресскарты Вооруженных Сил Украины и как правильно подать документы;

правила работы на объектах Сил обороны Украины;

что запрещено разглашать;

правила фото- и видеосъемки в военное время, советы по личной безопасности;

примеры типичных запросов по осуществлению профессиональной деятельности.

Отмечается, что ответы на эти вопросы и много другой полезной информации можно найти в рекомендациях журналистам по организации работы на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения по ссылке.

Также в Рекомендациях есть контакты представителей служб связей с общественностью Вооруженных Сил Украины и военных администраций.

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями действующего украинского и международного законодательства и с учетом накопленного опыта во время отпора вооруженной агрессии российской федерации

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