ВСУ обновили рекомендации журналистам по работе на военных объектах и в районах боевых действий
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины обновили рекомендации для журналистов по работе на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения.
Управлением связей с общественностью Вооруженных Сил Украины подготовило обновленные рекомендации журналистам по организации работы на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.
Детали
В частности, рекомендации содержат ответы и разъяснения по следующим вопросам:
- порядок получения пресскарты Вооруженных Сил Украины и как правильно подать документы;
- правила работы на объектах Сил обороны Украины;
- что запрещено разглашать;
- правила фото- и видеосъемки в военное время, советы по личной безопасности;
- примеры типичных запросов по осуществлению профессиональной деятельности.
Отмечается, что ответы на эти вопросы и много другой полезной информации можно найти в рекомендациях журналистам по организации работы на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения по ссылке.
Также в Рекомендациях есть контакты представителей служб связей с общественностью Вооруженных Сил Украины и военных администраций.
Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями действующего украинского и международного законодательства и с учетом накопленного опыта во время отпора вооруженной агрессии российской федерации
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