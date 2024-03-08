У Києві на Печерську побили журналіста: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
У Києві побили журналіста під час розслідування діяльності ймовірного нелегального кол-центру, в результаті чого було відкрито кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо журналіста.
У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття журналіста на Печерську. Про це пише УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Деталі
За попередніми даними, представники медіа отримали інформацію про те, що в одному з офісних приміщень, ймовірно, діє незаконний кол-центр.
Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо журналіста
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Контекст
Раніше 8 березня у ЗМІ з'явилась інформація, що у столичному бізнес-центрі "Алмаз" кілька невідомих, які, ймовірно, є працівниками шахрайського кол-центру, напали на журналістів видання "СтопКор".
Нагадаємо
Збройні сили України оновили рекомендації для журналістів щодо роботи на військових об'єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану.