В Киеве ухудшилось состояние воздуха - с 24 по 28 июля содержание диоксида азота, как ожидается, будет критического уровня, а жаркая погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ. Улучшение ожидается 29-30 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, пишет УНН.

Детали

По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра за состоянием атмосферного воздуха 23 июля 2024 года, "среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)".

"В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе будет критического уровня - превысит 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", - отметили в гидрометцентре.

Как указано, "жаркая, сухая и маловетреная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха".

"Улучшение ситуации ожидается 29-30 июля 2024 года", - сообщили в гидрометцентре.

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