Киев • УНН
В Киеве с 24 по 28 июля содержание диоксида азота в воздухе, как ожидается, превысит 5 ПДК. Жаркая погода будет способствовать накоплению других загрязняющих веществ, улучшение ожидается 29-30 июля.
В Киеве ухудшилось состояние воздуха - с 24 по 28 июля содержание диоксида азота, как ожидается, будет критического уровня, а жаркая погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ. Улучшение ожидается 29-30 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, пишет УНН.
Детали
По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра за состоянием атмосферного воздуха 23 июля 2024 года, "среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)".
"В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе будет критического уровня - превысит 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", - отметили в гидрометцентре.
Как указано, "жаркая, сухая и маловетреная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха".
"Улучшение ситуации ожидается 29-30 июля 2024 года", - сообщили в гидрометцентре.
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