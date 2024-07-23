Синоптик Наталка Диденко прогнозирует возвращение жары в Украину 28-29 июля - на юге и юго-востоке ожидается до +37 градусов, в других регионах - до +34, пишет УНН.

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"Набирайте полные ведра комфортной температуры воздуха, потому что 28-29 июля снова жара вернется. Не такая, чтобы аж +40, однако снова будем хекать. Разве что на юге и юго-востоке вероятно с воскресенья до +34...+37 градусов", - отметила Диденко в Facebook.

По ее словам, 24-го июля в большинстве областей Украины температура воздуха достигнет +25...+29 градусов, в южной части +30...+34 градуса. "А ночью вообще рахат-лукум! +16...+20 градусов!" - указала синоптик.

Дожди с грозами, по ее словам, вероятны в среду в западных областях, на остальной территории Украины завтра будет сухая солнечная погода.

В Киеве 24-го июля дождей не ожидается. Ночью +18, днем +28 градусов.

"В четверг-пятницу будет преимущественно свежая замечательная синоптическая атмосфера (кроме значительной части юга и юго-востока), а в воскресенье-понедельник жара в Украину вернется, до +30...+34 градусов. Самой высокой будет температура воздуха в южной части Украины, +34...+37 градусов", - рассказала Диденко.

Вообще, по ее словам, "в ближайшее время юг Украины стабильно удерживает, более или менее, жаркую сухую погоду".

"Поэтому пока, где возможно, быстренько делайте запасы свежего воздуха и замечательного помощного ветерка", - отметила Диденко.

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов