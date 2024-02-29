В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской

В Киеве с 1 марта до 5 апреля перекроют движение транспорта по участку развязки на пересечении ул. Дегтяревской и Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки.

Так, движение транспорта перекроют на съезде с улицы Дегтяревской до улицы Елены Телиги. Объезд места выполнения работ будет осуществляться внутренними съездами-заездами с сооружения и прилегающими улицами.

В рамках реконструкции развязки движение транспорта также перекрыто на съездах:

с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");

с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (в направлении к ст. м. "Шулявская").

Напомним,

Киевский городской совет запретил проведение соревнований, гонок, ралли и трофи-рейдов с участием джипов и квадроциклов с целью сохранения природной среды и биоразнообразия на заповедных территориях.