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В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской

В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 19:51  •  11420 просмотра

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С 1 марта по 5 апреля на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко в Киеве будет перекрыто движение транспорта в связи с реконструкцией транспортной развязки.

В Киеве с 1 марта до 5 апреля перекроют движение транспорта по участку развязки на пересечении ул. Дегтяревской и Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", пишет УНН.

Детали 

В ведомстве объясняют, что изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки. 

Так, движение транспорта перекроют на съезде с улицы Дегтяревской до улицы Елены Телиги. Объезд места выполнения работ будет осуществляться внутренними съездами-заездами с сооружения и прилегающими улицами.

В рамках реконструкции развязки движение транспорта также перекрыто на съездах:

  • с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");
  • с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (в направлении к ст. м. "Шулявская").
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Напомним,

Киевский городской совет запретил проведение соревнований, гонок, ралли и трофи-рейдов с участием джипов и квадроциклов с целью сохранения природной среды и биоразнообразия на заповедных территориях.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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