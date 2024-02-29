В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской
Киев • УНН
С 1 марта по 5 апреля на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко в Киеве будет перекрыто движение транспорта в связи с реконструкцией транспортной развязки.
В Киеве с 1 марта до 5 апреля перекроют движение транспорта по участку развязки на пересечении ул. Дегтяревской и Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", пишет УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки.
Так, движение транспорта перекроют на съезде с улицы Дегтяревской до улицы Елены Телиги. Объезд места выполнения работ будет осуществляться внутренними съездами-заездами с сооружения и прилегающими улицами.
В рамках реконструкции развязки движение транспорта также перекрыто на съездах:
- с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");
- с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (в направлении к ст. м. "Шулявская").
Напомним,
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В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской
С 1 марта по 5 апреля на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко в Киеве будет перекрыто движение транспорта в связи с реконструкцией транспортной развязки.
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