У Києві на більш ніж місяць перекриють рух на з'їзді з вулиці Дегтярівської
Київ • УНН
З 1 березня по 5 квітня на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка у Києві буде перекрито рух транспорту у зв'язку з реконструкцією транспортної розв'язки.
У Києві з 1 березня до 5 квітня перекриють рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Про це повідомляє пресслужба КК "Київавтодор", пише УНН.
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У відомстві пояснюють, що зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки.
Так, рух транспорту перекриють на з’їзді з вулиці Дегтярівської до вулиці Олени Теліги. Об’їзд місця виконання робіт буде здійснюватися внутрішніми з’їздами-заїздами зі споруди та прилеглими вулицями.
У межах реконструкції розв’язки рух транспорту також перекритий на з’їздах:
- із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");
- із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").
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