В Киеве и области ввели экстренные отключения света

В Киеве и области введены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии