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В Киеве и области ввели экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 11864 просмотра

В Киеве и Киевской области по команде "Укрэнерго" применили экстренные отключения. Графики во время них не действуют.

В Киеве и области ввели экстренные отключения света

В Киеве и области введены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения 

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют. 

В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии10.10.26, 21:05 • 20070 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Электроэнергия
Киев