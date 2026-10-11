В Киеве и области ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области по команде "Укрэнерго" применили экстренные отключения. Графики во время них не действуют.
В Киеве и области введены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии10.10.26, 21:05 • 20070 просмотров