В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии

В воскресенье, 11 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Графики будут выглядеть следующим образом:

Причинами являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В то же время ситуация в энергосистеме может измениться.

Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно