В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии
Киев • УНН
11 октября в части регионов будут действовать ограничения для бизнеса и почасовые отключения. Причина - последствия российских атак на украинские энергообъекты.
В воскресенье, 11 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.
Подробности
Графики будут выглядеть следующим образом:
- 15:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 16:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0.5 до 1.5 очереди).
Причинами являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В то же время ситуация в энергосистеме может измениться.
Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно
Почему отключения света в регионах Украины происходят регулярно - "Укрэнерго" объяснило ситуацию09.10.26, 20:34 • 6500 просмотров