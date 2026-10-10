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В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии

Киев • УНН

 • 936 просмотра

11 октября в части регионов будут действовать ограничения для бизнеса и почасовые отключения. Причина - последствия российских атак на украинские энергообъекты.

В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии

В воскресенье, 11 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Подробности

Графики будут выглядеть следующим образом:

  • 15:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
    • 16:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0.5 до 1.5 очереди).

      Причинами являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В то же время ситуация в энергосистеме может измениться.

      Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно

       — говорится в сообщении "Укрненерго".

      Почему отключения света в регионах Украины происходят регулярно - "Укрэнерго" объяснило ситуацию09.10.26, 20:34 • 6500 просмотров

      Евгений Устименко

      ОбществоВойна в Украине
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