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В Україні 11 жовтня запровадять погодинні відключення світла

Київ • УНН

 • 296 перегляди

11 жовтня в частині регіонів діятимуть обмеження для бізнесу та погодинні відключення. Причина - наслідки російських атак на українські енергооб’єкти.

В Україні 11 жовтня запровадять погодинні відключення світла

У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Графіки виглядатимуть наступним чином:

  • 15:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
    • 16:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 1.5 черги).

      Причинами є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись.

      Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком - будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо

       - йдеться в дописі "Укрненерго".

      Чому відключення світла в регіонах України є регулярними - "Укренерго" пояснило ситуацію09.10.26, 20:34 • 6484 перегляди

      Євген Устименко

      СуспільствоВійна в Україні
      Графіки відключень електроенергії
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      Відключення світла
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