В Україні 11 жовтня запровадять погодинні відключення світла

У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Графіки виглядатимуть наступним чином:

15:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

16:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 1.5 черги).

Причинами є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись.

Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком - будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо - йдеться в дописі "Укрненерго".

Чому відключення світла в регіонах України є регулярними - "Укренерго" пояснило ситуацію