В Україні 11 жовтня запровадять погодинні відключення світла
Київ • УНН
11 жовтня в частині регіонів діятимуть обмеження для бізнесу та погодинні відключення. Причина - наслідки російських атак на українські енергооб’єкти.
У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Графіки виглядатимуть наступним чином:
- 15:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- 16:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 1.5 черги).
Причинами є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись.
Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком - будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо
Чому відключення світла в регіонах України є регулярними - "Укренерго" пояснило ситуацію09.10.26, 20:34 • 6484 перегляди