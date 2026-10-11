У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

Екстрені відключення запровадили у Києві та області, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

В Україні 11 жовтня запровадять погодинні відключення світла