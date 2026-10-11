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У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

У Києві та Київській області за командою Укренерго застосували екстрені відключення. Графіки під час них не діють.

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

Екстрені відключення запровадили у Києві та області, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють. 

В Україні 11 жовтня запровадять погодинні відключення світла10.10.26, 21:05 • 19656 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
Київ