У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
Київ • УНН
У Києві та Київській області за командою Укренерго застосували екстрені відключення. Графіки під час них не діють.
Екстрені відключення запровадили у Києві та області, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення
У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
В Україні 11 жовтня запровадять погодинні відключення світла10.10.26, 21:05 • 19656 переглядiв