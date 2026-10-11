Emergency power outages have been introduced in Kyiv and the region
Kyiv • UNN
Emergency outages have been implemented in Kyiv and Kyiv region at Ukrenergo's command. Schedules do not apply during them.
Emergency power outages have been introduced in Kyiv and the region, UNN reports, citing DTEK.
Kyiv and Kyiv region: emergency outages have been implemented at Ukrenergo's command
The company reminded that schedules do not apply during emergency outages.
Hourly power outages will be introduced in Ukraine on October 1110.10.26, 21:05 • 20004 views