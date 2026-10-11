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Information agency «Ukrainian National News»

Subject in the field of online media; media identifier - R40-05926

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Emergency power outages have been introduced in Kyiv and the region

Kyiv • UNN

 • 11294 views

Emergency outages have been implemented in Kyiv and Kyiv region at Ukrenergo's command. Schedules do not apply during them.

Emergency power outages have been introduced in Kyiv and the region

Emergency power outages have been introduced in Kyiv and the region, UNN reports, citing DTEK.

Kyiv and Kyiv region: emergency outages have been implemented at Ukrenergo's command 

- the statement reads.

The company reminded that schedules do not apply during emergency outages. 

Hourly power outages will be introduced in Ukraine on October 1110.10.26, 21:05 • 20004 views

Antonina Tumanova

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Electricity outage schedules
Power outage
Electricity
Kyiv