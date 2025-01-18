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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы из Курска

В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы из Курска

Киев  •  УНН

 • 5245 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщили об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях. Существует угроза применения баллистического вооружения с территории курской области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Добавим

Ранее военные информировали об угрозе применения баллистического вооружения из курской области в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара18.01.25, 05:55 • 102183 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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