В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы из Курска

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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Ранее военные информировали об угрозе применения баллистического вооружения из курской области в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара