В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы из Курска
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях. Существует угроза применения баллистического вооружения с территории курской области.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Добавим
Ранее военные информировали об угрозе применения баллистического вооружения из курской области в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара18.01.25, 05:55 • 102183 просмотра