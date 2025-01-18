У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу з курська

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Раніше військові інформували щодо загрози застосування балістичного озброєння з курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунав вибух: оголошено загрозу балістичного удару