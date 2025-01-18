У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу з курська
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про оголошення повітряної тривоги у Києві та кількох областях. Існує загроза застосування балістичного озброєння з території курської області.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Раніше військові інформували щодо загрози застосування балістичного озброєння з курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу.
У Києві пролунав вибух: оголошено загрозу балістичного удару18.01.25, 05:55 • 103662 перегляди