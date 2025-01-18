У Києві пролунав вибух: оголошено загрозу балістичного удару

У Києві оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Додамо

За інформацією, у столиці пролунав потужний вибух ще до оголошення тривоги.

Повітряні Сили у свою чергу заявили, що зафіксована загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.

У Києві оголошено повітряну тривогу