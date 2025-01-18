У Києві пролунав вибух: оголошено загрозу балістичного удару
Київ • УНН
У столиці України зафіксовано потужний вибух, про що повідомляє КМДА. Повітряні Сили попередили про загрозу застосування балістичної зброї в областях, де оголошено повітряну тривогу.
У Києві оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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За інформацією, у столиці пролунав потужний вибух ще до оголошення тривоги.
Повітряні Сили у свою чергу заявили, що зафіксована загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.
У Києві оголошено повітряну тривогу18.01.25, 05:05 • 144060 переглядiв