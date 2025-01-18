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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара

В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара

Киев  •  УНН

 • 12768 просмотра

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В столице Украины зафиксирован мощный взрыв, о чем сообщает КГГА. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Добавим

По информации, в столице прогремел мощный взрыв еще до объявления тревоги.

Воздушные Силы в свою очередь заявили, что зафиксирована угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога18.01.25, 05:05 • 57089 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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