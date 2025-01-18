В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара
Киев • УНН
В столице Украины зафиксирован мощный взрыв, о чем сообщает КГГА. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Добавим
По информации, в столице прогремел мощный взрыв еще до объявления тревоги.
Воздушные Силы в свою очередь заявили, что зафиксирована угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявлена воздушная тревога18.01.25, 05:05 • 57089 просмотров