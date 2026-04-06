В Киеве экс-директору парка сообщили о подозрении из-за списания аттракциона на более чем 1 млн грн
Киев • УНН
Должностное лицо безосновательно списало аттракцион Лабиринт стоимостью более 1 млн грн без согласия принимающей стороны. Территориальной общине нанесен большой ущерб.
Бывшему генеральному директору коммунального учреждения "Центральный парк культуры и отдыха г. Киева" сообщено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
По данным следствия, должностное лицо безосновательно списало с баланса аттракцион "Лабиринт" стоимостью более 1 млн грн.
Его планировали передать другому парку, однако там отказались принимать объект и не подписали соответствующие документы. Несмотря на это, аттракцион все равно был списан.
"В результате таких действий территориальной общине Киева нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах", – отметили в прокуратуре.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
