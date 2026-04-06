У Києві ексдиректору парку повідомили про підозру через списання атракціону на понад 1 млн грн

Колишньому генеральному директору комунального закладу "Центральний парк культури і відпочинку м. Києва" повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

За даними слідства, посадовець безпідставно списав з балансу атракціон "Лабіринт" вартістю понад 1 млн грн.

Його планували передати іншому парку, однак там відмовилися приймати об’єкт і не підписали відповідні документи. Попри це, атракціон все одно був списаний.

"Унаслідок таких дій територіальній громаді Києва завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах", – зазначили у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

