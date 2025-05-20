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В Киеве четверо детей госпитализированы из детского сада из-за кишечной инфекции

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Четверо воспитанников детского сада в Днепровском районе Киева госпитализированы 19 мая с острой кишечной инфекцией. Начато эпидемиологическое расследование для выяснения причин вспышки.

В Киеве четверо детей госпитализированы из детского сада из-за кишечной инфекции

Четырех детей из одного из детских садов Киева госпитализировали с кишечной инфекцией: что известно о ее источнике

Среди воспитанников одного из дошкольных учебных заведений Днепровского района в Киеве 19 мая зарегистрировали 4 случая острой кишечной инфекции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины.

Детали

Все больные госпитализированы в медицинские учреждения столицы и проходят бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций

 - говорится в сообщении.

Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки.

В детсаду Чернигова зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: что известно о заболевших25.12.24, 15:42 • 16174 просмотра

Напомним

Почти сотня детей в Индии заболели после обеда в школе. Повар обнаружил в блюде мертвую змею, что вызвало расследование и протесты местных жителей.

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