В Киеве четверо детей госпитализированы из детского сада из-за кишечной инфекции

Четырех детей из одного из детских садов Киева госпитализировали с кишечной инфекцией: что известно о ее источнике

Среди воспитанников одного из дошкольных учебных заведений Днепровского района в Киеве 19 мая зарегистрировали 4 случая острой кишечной инфекции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины.

Детали

Все больные госпитализированы в медицинские учреждения столицы и проходят бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций - говорится в сообщении.

Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки.

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