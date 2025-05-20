В Киеве четверо детей госпитализированы из детского сада из-за кишечной инфекции
Киев • УНН
Четверо воспитанников детского сада в Днепровском районе Киева госпитализированы 19 мая с острой кишечной инфекцией. Начато эпидемиологическое расследование для выяснения причин вспышки.
Четырех детей из одного из детских садов Киева госпитализировали с кишечной инфекцией: что известно о ее источнике
Среди воспитанников одного из дошкольных учебных заведений Днепровского района в Киеве 19 мая зарегистрировали 4 случая острой кишечной инфекции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины.
Детали
Все больные госпитализированы в медицинские учреждения столицы и проходят бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций
Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки.
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