В детсаду Чернигова зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: что известно о заболевших

В Чернигове зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, заболели 7 человек, сообщили в Черниговском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"В городе Чернигов в течение последней недели была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусом. По состоянию на 25 декабря имеем уже 7 пострадавших", - сообщили в центре.

Как рассказал "Суспільне" заместитель генерального директора этого центра Артем Ярошенко, острой кишечной инфекцией, вызванной ротавирусом, в Чернигове заболели шестеро детей и один взрослый человек в одном из детских садов.

По его словам, сейчас все больные госпитализированы и получают соответствующее лечение. В самом же заведении проводятся противоэпидемические мероприятия.

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование