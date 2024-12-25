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В детсаду Чернигова зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: что известно о заболевших

В детсаду Чернигова зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: что известно о заболевших

Киев  •  УНН

 • 4083 просмотра

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В детском саду Чернигова зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, заболели 6 детей и 1 взрослый. Все пострадавшие госпитализированы, в заведении проводятся противоэпидемические мероприятия.

В Чернигове зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, заболели 7 человек, сообщили в Черниговском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"В городе Чернигов в течение последней недели была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусом. По состоянию на 25 декабря имеем уже 7 пострадавших", - сообщили в центре.

Как рассказал "Суспільне" заместитель генерального директора этого центра Артем Ярошенко, острой кишечной инфекцией, вызванной ротавирусом, в Чернигове заболели шестеро детей и один взрослый человек в одном из детских садов.

По его словам, сейчас все больные госпитализированы и получают соответствующее лечение. В самом же заведении проводятся противоэпидемические мероприятия.

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование17 сент. 2024, 17:27 • 20271 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов