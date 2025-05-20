У Києві чотирьох дітей госпіталізували з дитсадка через кишкову інфекцію

Серед вихованців одного з дошкільних навчальних закладів Дніпровського району в Києві 19 травня зареєстрували 4 випадки гострої кишкової інфекції. Про це пише УНН із посиланням на Київський міський ЦКПХ МОЗ України.

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Усі хворі госпіталізовані до медичних установ столиці та проходять бактеріологічне обстеження на кишкову групу інфекцій - йдеться в повідомленні.

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