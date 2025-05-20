У Києві чотирьох дітей госпіталізували з дитсадка через кишкову інфекцію
Київ • УНН
Чотирьох вихованців дитсадка в Дніпровському районі Києва госпіталізували 19 травня з гострою кишковою інфекцією. Розпочато епідеміологічне розслідування для з’ясування причин спалаху.
Серед вихованців одного з дошкільних навчальних закладів Дніпровського району в Києві 19 травня зареєстрували 4 випадки гострої кишкової інфекції. Про це пише УНН із посиланням на Київський міський ЦКПХ МОЗ України.
Деталі
Усі хворі госпіталізовані до медичних установ столиці та проходять бактеріологічне обстеження на кишкову групу інфекцій
Розпочато епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела та причин спалаху.
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