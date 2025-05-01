В Індії близько 100 школярів отруїлися обідом, у якому кухар раніше виявив мертву змію
Київ • УНН
Близько сотні дітей в Індії захворіли після обіду в школі. Кухар виявив у страві мертву змію, що викликало розслідування та протести місцевих жителів.
У школі на північному сході Індії, захворіли близько сотні з 500 дітей, які харчувалися в їдальні. З'ясувалося, що вони з'їли страву з мертвою змією.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
В Індії розпочато розслідування після того, як близько 100 учнів школи у місті Мокама в північному штаті Біхар, відчули проблеми зі здоров'ям після того, як з'їли обід. Згідно з повідомленням ЗМІ, близько 500 дітей з'їли цей обід.
Повідомляється, що кухар подав дітям їжу після того, як вийняв з неї мертву змію
Комісія заявила, що цей інцидент становить "серйозне порушення прав людини".
Наразі невідомо, що це за змія. В Індії мешкає безліч змій, зокрема такі констриктори, як індійський пітон, та отруйні змії, як королівська кобра, очкова кобра та індійський крайт.
Тим часом випадок викликав серйозне занепокоєння у місті, - мешканці перекрили дорогу на знак протесту.
Нагадаємо
У школі №4 Новочебоксарська через прострочені продукти отруїлися 205 людей, з них 6 дітей госпіталізовано. У їдальні виявлено РНК норовірусу та спробу приховати прострочені продукти.
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