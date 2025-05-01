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В Індії близько 100 школярів отруїлися обідом, у якому кухар раніше виявив мертву змію

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Близько сотні дітей в Індії захворіли після обіду в школі. Кухар виявив у страві мертву змію, що викликало розслідування та протести місцевих жителів.

В Індії близько 100 школярів отруїлися обідом, у якому кухар раніше виявив мертву змію

У школі на північному сході Індії, захворіли близько сотні з 500 дітей, які харчувалися в їдальні. З'ясувалося, що вони з'їли страву з мертвою змією. 

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

В Індії розпочато розслідування після того, як близько 100 учнів школи у місті Мокама в північному штаті Біхар, відчули проблеми зі здоров'ям після того, як з'їли обід. Згідно з повідомленням ЗМІ, близько 500 дітей з'їли цей обід. 

Повідомляється, що кухар подав дітям їжу після того, як вийняв з неї мертву змію

- ідеться у оголошенні Національної комісії з прав людини Індії (NHRC).

Комісія заявила, що цей інцидент становить "серйозне порушення прав людини". 

Наразі невідомо, що це за змія. В Індії мешкає безліч змій, зокрема такі констриктори, як індійський пітон, та отруйні змії, як королівська кобра, очкова кобра та індійський крайт.

Тим часом випадок викликав серйозне занепокоєння у місті, - мешканці перекрили дорогу на знак протесту.

Нагадаємо

У школі №4 Новочебоксарська через прострочені продукти отруїлися 205 людей, з них 6 дітей госпіталізовано. У їдальні виявлено РНК норовірусу та спробу приховати прострочені продукти.

Індія перекрила річку Інд для Пакистану, Ісламабад розцінює це як акт війни24.04.25, 23:57 • 5645 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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