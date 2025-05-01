В Индии около 100 школьников отравились обедом, в котором повар ранее обнаружил мертвую змею
Киев • УНН
Около сотни детей в Индии заболели после обеда в школе. Повар обнаружил в блюде мертвую змею, что вызвало расследование и протесты местных жителей.
В школе на северо-востоке Индии заболели около сотни из 500 детей, которые питались в столовой. Выяснилось, что они съели блюдо с мертвой змеей.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В Индии начато расследование после того, как около 100 учеников школы в городе Мокама в северном штате Бихар, почувствовали проблемы со здоровьем после того, как съели обед. Согласно сообщению СМИ, около 500 детей съели этот обед.
Сообщается, что повар подал детям еду после того, как вынул из нее мертвую змею
Комиссия заявила, что этот инцидент представляет собой "серьезное нарушение прав человека".
Пока неизвестно, что это за змея. В Индии обитает множество змей, в том числе такие констрикторы, как индийский питон, и ядовитые змеи, как королевская кобра, очковая кобра и индийский крайт.
Между тем случай вызвал серьезную обеспокоенность в городе, - жители перекрыли дорогу в знак протеста.
Напомним
В школе №4 Новочебоксарска из-за просроченных продуктов отравились 205 человек, из них 6 детей госпитализированы. В столовой обнаружено РНК норовируса и попытку скрыть просроченные продукты.
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