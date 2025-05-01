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В Индии около 100 школьников отравились обедом, в котором повар ранее обнаружил мертвую змею

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Около сотни детей в Индии заболели после обеда в школе. Повар обнаружил в блюде мертвую змею, что вызвало расследование и протесты местных жителей.

В Индии около 100 школьников отравились обедом, в котором повар ранее обнаружил мертвую змею

В школе на северо-востоке Индии заболели около сотни из 500 детей, которые питались в столовой. Выяснилось, что они съели блюдо с мертвой змеей.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В Индии начато расследование после того, как около 100 учеников школы в городе Мокама в северном штате Бихар, почувствовали проблемы со здоровьем после того, как съели обед. Согласно сообщению СМИ, около 500 детей съели этот обед.

Сообщается, что повар подал детям еду после того, как вынул из нее мертвую змею

- говорится в объявлении Национальной комиссии по правам человека Индии (NHRC).

Комиссия заявила, что этот инцидент представляет собой "серьезное нарушение прав человека".

Пока неизвестно, что это за змея. В Индии обитает множество змей, в том числе такие констрикторы, как индийский питон, и ядовитые змеи, как королевская кобра, очковая кобра и индийский крайт.

Между тем случай вызвал серьезную обеспокоенность в городе, - жители перекрыли дорогу в знак протеста.

Напомним

В школе №4 Новочебоксарска из-за просроченных продуктов отравились 205 человек, из них 6 детей госпитализированы. В столовой обнаружено РНК норовируса и попытку скрыть просроченные продукты.

Индия перекрыла реку Инд для Пакистана, Исламабад расценивает это как акт войны24.04.25, 23:57 • 5645 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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