В Киев прибыли государственные секретари двух министерств Германии
Государственные секретари министерства экономического сотрудничества и развития и министерства иностранных дел Германии прибыли в Киев, чтобы обсудить сотрудничество по восстановлению Украины и ее вступления в ЕС.
"Рамштайн-19": глава Пентагона Остин открыл заседание контактной группы по вопросам обороны Украины
Министр обороны США Ллойд Остин дистанционно открыл 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля.
Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов
Бывший сотрудник "Беркута", задержанный в Харьковской области за пытки протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.
Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице
Два человека, которые пострадали от взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли в больнице от полученных травм. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
Судебно-психиатрическая экспертиза депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, завершена, но ее результаты еще не будут объявлены из-за продолжающегося следствия.
Во Львове во время выполнения работ на подстанции погиб электромонтер: полиция расследует обстоятельства
Во время работы на электроподстанции во Львове от смертельного поражения электрическим током погиб электромонтер, полиция расследует обстоятельства инцидента.
В легионе "Свобода россии" пригрозили возмездием за каждый удар рф по Харькову
Легион "Свобода россии" угрожает ответить на российские атаки на Харьков, нанеся удары по целям в россии.
На оккупированных территориях россияне похищают местных и "выбивают" из них признание в терроризме - Федоров
Российские войска в оккупированной Запорожской области похищают местных жителей на улицах и под пытками выбивают из них ложные признания в экстремизме.
В ЮНЕСКО посчитали, сколько времени и денег понадобится Украине для восстановления туризма
По оценкам ЮНЕСКО, Украине понадобится 9 миллиардов долларов в течение 10 лет, чтобы восстановить поврежденную войной сферу культуры и туризма.
На Киевщине нашли тело погибшего 11-летнего мальчика, который накануне провалился под лед
Тело 11-летнего мальчика было найдено после того, как он провалился под лед накануне, когда возвращался с сестрой от бабушки домой в селе Масловка Киевской области.