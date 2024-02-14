В Киев прибыли государственные секретари двух министерств Германии

На Киевщине нашли тело погибшего 11-летнего мальчика, который накануне провалился под лед

Тело 11-летнего мальчика было найдено после того, как он провалился под лед накануне, когда возвращался с сестрой от бабушки домой в селе Масловка Киевской области.