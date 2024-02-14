До Києва прибули державні секретарі двох міністерств Німеччини

Держсекретарі міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт та МЗС Німеччини Томас Баґґер приїхали сьогодні, 14 лютого, в Україну. Про це Фласбарт написав у соцмережі X, передає УНН.

Сьогодні вранці я прибув до Києва разом зі своїм колегою, державним секретарем Томасом Баґґером. Будемо обговорювати з нашими українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС - написав Фласбарт.

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