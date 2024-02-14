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До Києва прибули державні секретарі двох міністерств Німеччини

До Києва прибули державні секретарі двох міністерств Німеччини

Київ • УНН

 • 23267 перегляди

Державні секретарі міністерства економічного співробітництва та розвитку і міністерства закордонних справ Німеччини прибули до Києва, щоб обговорити співпрацю щодо відновлення України та її вступу до ЄС.

Держсекретарі міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт та МЗС Німеччини Томас Баґґер  приїхали сьогодні, 14 лютого, в Україну. Про це Фласбарт написав у соцмережі X, передає УНН

Сьогодні вранці я прибув до Києва разом зі своїм колегою, державним секретарем Томасом Баґґером. Будемо обговорювати з нашими українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС

 - написав Фласбарт. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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