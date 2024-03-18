В Киев прибыл сенатор США Линдси Грэм

В Украину сегодня, 18 марта, прибыл сенатор США Линдси Грэм для поддержки Киева в противостоянии агрессии рф. Об этом сообщило посольство США в Украине, передает УНН.

Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непоколебимая поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией - говорится в сообщении посольства.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил сенаторов-республиканцев, что палата подготовит свой проект для помощи Украине, но он будет существенно отличаться от того пакета иностранной поддержки на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат принял в прошлом месяце.