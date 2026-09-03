В Хмельницкой области обломки после работы ПВО вызвали пожар, ранен мужчина

В результате работы сил ПВО произошло падение обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

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По его словам, из-за этого загорелись грузовой автомобиль и складское помещение.

Силами ГСЧС пожар в настоящее время локализован. Пострадал водитель грузовика. У него зафиксированы осколочные ранения спины. Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь - рассказал Тюрин.

Он добавил, что информации о других пострадавших в настоящее время нет.

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