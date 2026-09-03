На Хмельниччині уламки після роботи ППО спричинили пожежу, поранено чоловіка

Внаслідок роботи сил ППО відбулося падіння уламків на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.

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За його словами, через це загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення.

Силами ДСНС пожежу наразі локалізовано. Постраждав водій вантажівки. У нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу - розповів Тюрін.

Він додав, що інформації про інших постраждалих наразі немає.

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