На Хмельниччині уламки після роботи ППО спричинили пожежу, поранено чоловіка
Київ • УНН
Уламки впали на підприємство в Хмельницькому районі, загорілися вантажівка і склад. Водій зазнав уламкових поранень спини.
Внаслідок роботи сил ППО відбулося падіння уламків на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.
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За його словами, через це загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення.
Силами ДСНС пожежу наразі локалізовано. Постраждав водій вантажівки. У нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу
Він додав, що інформації про інших постраждалих наразі немає.
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