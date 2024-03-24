В Хмельницкой области ликвидируют повреждения от российских обстрелов

В Хмельницкой области продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов. Главные повреждения устранены, но работают комиссии для оценки ущерба. Об этом сообщает Хмельницкая ОГА, передает УНН.

Детали

В Хмельницкой области продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов. Сейчас основные повреждения устранены.

Специально образованные комиссии активно работают над составлением актов обследования поврежденных зданий.

Также жители, чьи дома пострадали от обстрелов, подают документы на получение компенсации по восстановлению поврежденного имущества через государственную программу "еВідновлення", направленную на оказание помощи пострадавшим.

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Органы местного самоуправления и благотворительные организации оказывают помощь жителям, передавая пострадавшим следующие материалы: пленка полиэтиленовая, деревянные брусья, доски, OSB плиты, брезент, пена монтажная и скотч.

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