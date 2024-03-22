"Вражеская атака продолжалась более трех часов": в прокуратуре рассказали детали последствий удара рф по Хмельницкому и области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  133299 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  189841 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125717 просмотра

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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137583 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129998 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142704 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  322331 просмотра

"Вражеская атака продолжалась более трех часов": в прокуратуре рассказали детали последствий удара рф по Хмельницкому и области

Во время российской ракетной и беспилотной атаки на Хмельницкую область был поврежден частный дом и 9-этажный дом, попадание возле складских помещений, поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электроэнергии, а также повреждена электроподстанция, погибли 2 человека и ранены несколько человек.

Война •   •  8799 просмотра
"Вражеская атака продолжалась более трех часов": в прокуратуре рассказали детали последствий удара рф по Хмельницкому и области

На Черниговщине из-за атаки рф уничтожен дом культуры, ранены два человека

В Черниговской области в результате вражеского обстрела был разрушен культурный центр, двое гражданских получили ранения, сообщил глава Черниговской областной военной администрации.

Война •   •  9731 просмотра
На Черниговщине из-за атаки рф уничтожен дом культуры, ранены два человека

В Минобороны разрабатывают противоминную обувь для саперов: что известно

Министерство обороны разрабатывает и испытывает многослойные противовзрывные ботинки с кевларовыми стельками для защиты ног саперов и предотвращения серьезных травм ног во время выполнения задач по разминированию.

Война •   •  10324 просмотра
В Минобороны разрабатывают противоминную обувь для саперов: что известно

Аварийные отключения электричества после атак рф до сих пор действуют в 4 областях

В Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины после массированной атаки российской армии продолжаются аварийные отключения электроэнергии, в то время как в Донецкой, Сумской и Полтавской областях электроснабжение было восстановлено.

Общество •   •  11903 просмотра
Аварийные отключения электричества после атак рф до сих пор действуют в 4 областях

Никаких наступательных группировок на Сумском направлении противник не создает - Павлюк

россия не создает наступательных группировок для нападения на Сумскую область с севера, но наносит удары по гражданскому населению, чтобы посеять максимальную панику и террор среди местного населения.

Война •   •  13020 просмотра
Никаких наступательных группировок на Сумском направлении противник не создает - Павлюк

Бельгия: если привлечь доходы активов рф на рынки капитала - объем средств будет больше

Бельгия предлагает использовать облигации, обеспеченные замороженными российскими активами, для максимизации средств для Украины, потенциально генерируя гораздо большие суммы, чем текущие 3 млрд евро от этих активов.

Экономика •   •  13045 просмотра
Бельгия: если привлечь доходы активов рф на рынки капитала - объем средств будет больше

Херсонщина: российские войска атаковали Красный Маяк с беспилотника, есть пострадавший

37-летний мужчина был ранен взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника на поселок Красный Маяк в Херсонской области, а еще один человек погиб во время отдельной российской атаки на Змиевку в той же области.

Война •   •  10575 просмотра
Херсонщина: российские войска атаковали Красный Маяк с беспилотника, есть пострадавший

Жертвами атаки рф на Запорожье и ДнепроГЭС стали отец с дочерью и водитель троллейбуса, 20 раненых - ОВА

В результате российского ракетного удара в Запорожье погибли отец, его 8-летняя дочь и водитель троллейбуса, еще 20 человек получили ранения.

Война •   •  10097 просмотра
Жертвами атаки рф на Запорожье и ДнепроГЭС стали отец с дочерью и водитель троллейбуса, 20 раненых - ОВА

В Донецкой области восстановили электроснабжение: графики аварийных отключений отменены

Электроснабжение в Донецкой, Сумской и Полтавской областях Украины восстановлено, а графики аварийных отключений отменены после того, как российская ракетная атака нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Война •   •  10795 просмотра
В Донецкой области восстановили электроснабжение: графики аварийных отключений отменены

Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие

Российский беспилотник нанес удар по микроавтобусу с гражданскими в Черниговской области, ранив трех человек.

Общество •   •  11870 просмотра
Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие