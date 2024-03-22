"Вражеская атака продолжалась более трех часов": в прокуратуре рассказали детали последствий удара рф по Хмельницкому и области

Во время атаки рф на Хмельницкий одна ракета попала в частный дом, повреждена 9-этажка, другая - вблизи складских помещений. Также в облцентре из-за атаки вражеского дрона поврежден объект критической инфраструктуры. В Шепетовском районе обломками дрона повреждена электроподстанция. Об этом сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 22 марта вооруженные силы рф осуществили мощный удар крылатыми ракетами и БпЛА по территории Хмельницкого. "В целом вражеская атака продолжалась более трех часов", - отметили в прокуратуре.

"Одна из ракет попала в частный жилой дом. От ударной волны получила многочисленные повреждения девятиэтажка, которая находится рядом. Другая - вблизи складских помещений", - указано в сообщении.

Предварительно, как указано, известно о двух погибших. Из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону. Она госпитализирована в больницу. Самостоятельно в больницу обратились пять человек с повреждениями различной степени тяжести.

Продолжается ликвидация последствий. Окончательные данные уточняются.

"Также в областном центре в результате попадания ударного БПЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Частично отсутствует электроснабжение. Кроме того, на территории Шепетовского района обломками беспилотника повреждена электроподстанция", - отметили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго