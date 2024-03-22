После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго

Из-за российского ракетного обстрела в Хмельницкой области остаются частично или полностью обесточенными 20 тысяч абонентов в 15 населенных пунктах. Об этом сообщает Хмельницкоблэнерго, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что сейчас 13 населенных пунктов имеют частичные перебои с электроснабжением, а еще 2 полностью отключены от электросети.

Всего в результате ночных обстрелов в области были обесточены более 201 тысячи абонентов. Однако, значительная часть потребителей перезаживлена.

Хмельницкоблэнерго сообщает, что из-за обстрела распределение электрической энергии происходит по аварийным схемам питания, поэтому обращается к потребителям с просьбой экономно и рационально использовать электрическую энергию.

Напомним

В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Хмельницкой области произошли перебои в электроснабжении, повреждены жилые дома. Кроме того, в результате обстрела 2 человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения.

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