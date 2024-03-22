Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины

После последнего зимнего массированного авиаудара по Украине России понадобилось больше месяца, чтобы восстановить свой потенциал. Об этом сообщает говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в четверг 21 марта россия осуществила первый за более чем месяц масштабный удар по Украине, используя дальнюю авиацию. В ведомстве отметили. что с момента предыдущего авиаудара по Киеву прошло 44 дня.

В частности, к атаке были привлечены не менее 10 самолетов Ту-95 с авиабаз Оленегорск и Энгельс, а также истребители МиГ-31. Было выпущено не менее 20 ракет, включая новейшую российскую крылатую ракету Х-101/Х-102 и баллистическую ракету "Кинжал", которые были нацелены на объекты, главным образом, в Киеве.

В ведомстве допускают, что длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования.

Санкции, вероятно, ограничили возможность россии получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и для ракет - объяснили в британские аналитики.

Кроме того, успешная работа украинской ПВО также, вероятно, усложнила планирование российских миссий.

Дополнение

В то же время британская разведка считает, что россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.

Это является проявлением длительной кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, продолжает оказывать ограниченное влияние на общий конфликт - объясняют в Минобороны Британии.

Напомним

В ночь на 21 марта силы ПВО во время ночной атаки уничтожили 31 ракету - две баллистические и 29 - крылатых.

После того, на следующий день, в ночь на 22 марта Силы противовоздушной обороны уничтожили 92 воздушные цели, которые запустила армия рф по Украине - 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет.