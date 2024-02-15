В Хмельницкой области из-за атаки рф двое травмированных

В Хмельницкой области в результате утренней ракетной атаки известно о двух травмированных. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин Громадському, пишет УНН.

Детали

Как рассказал Громадське Хмельницкий Сергей Тюрин, в результате взрывов есть двое травмированных. Их состояние средней тяжести.

Ранее в Хмельницкой ОВА сообщали, что в области из-за вражеской атаки сегодня утром есть повреждения гражданских объектов.

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