Количество пострадавших из-за ракетной атаки рф на Львов возросло: госпитализировали еще одного мужчину - ОВА

Во Львове возросло количество пострадавших из-за сегодняшней ракетной атаки российских войск - госпитализировали еще одного человека, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

"Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. Это также житель одного из домов, пострадавших от взрывной волны", - написал Козицкий в Telegram.

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