Кількість постраждалих через ракетну атаку рф на Львів зросла: госпіталізували ще одного чоловіка - ОВА
Київ • УНН
Кількість постраждалих в результаті російського ракетного обстрілу Львова зросла до трьох, оскільки ще один чоловік був госпіталізований.
У Львові зросла кількість постраждалих через сьогоднішню ракету атаку російських військ - госпіталізували ще одного чоловіка, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі", - написав Козицький у Telegram.
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