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Кількість постраждалих через ракетну атаку рф на Львів зросла: госпіталізували ще одного чоловіка - ОВА

Кількість постраждалих через ракетну атаку рф на Львів зросла: госпіталізували ще одного чоловіка - ОВА

Київ • УНН

 • 31839 перегляди

Кількість постраждалих в результаті російського ракетного обстрілу Львова зросла до трьох, оскільки ще один чоловік був госпіталізований.

У Львові зросла кількість постраждалих через сьогоднішню ракету атаку російських військ - госпіталізували ще одного чоловіка, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Деталі

"Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі", - написав Козицький у Telegram.

Раніше

Повідомлялося про двох постраждалих через ворожу атаку на Львів.

Атака рф на Львів: на регіон летіло понад 10 ракет, є попадання в об'єкт інфраструктури - мер15.02.24, 08:05 • 100165 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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