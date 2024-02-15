На Хмельниччині через атаку рф двоє травмованих
Київ • УНН
Двоє людей отримали поранення у Хмельницькій області внаслідок ранкового ракетного обстрілу з боку росії.
На Хмельниччині внаслідок ранкової ракетної атаки відомо про двох травмованих. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін Суспільному, пише УНН.
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Як розповів Суспільне Хмельницький Сергій Тюрін, внаслідок вибухів є двоє травмованих. Їх стан середньої важкості.
Раніше в Хмельницькій ОВА повідомляли, що в області через ворожу атаку сьогодні вранці є ушкодження цивільних об'єктів.
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