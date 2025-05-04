В Херсонской области планируют установить модульные образовательные центры
Киев • УНН
В Херсонской области планируют установить модульные образовательные центры в пострадавших громадах. Также будут переведены 7 школ на смешанную форму обучения, что позволит вернуть более 1400 детей.
В Херсонской области планируют установку модульных образовательных центров в пострадавших громадах, а также перевести 7 школ в деоккупированных громадах на смешанную форму обучения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале руководитель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По словам Александра Прокудина, во время визита министра мира и науки Украины Оксена Лисового обсудили установку модульных образовательных центров в пострадавших громадах.
Обсудили инициативу по установке модульных образовательных центров в пострадавших громадах, чтобы облегчить доступ к образованию в условиях восстановления инфраструктуры
Кроме того, по словам руководителя ОВА, в новом учебном году планируют перевести еще 7 школ в деоккупированных громадах на смешанную форму обучения.
"Это позволит вернуть за парты более 1400 детей, из которых около 380 нуждаются в подвозе к местам обучения", - добавил Александр Прокудин.
Напомним
Кабмин направит 830 млн грн субвенции регионам на обустройство укрытий в учреждениях образования. Средства получат 15 общин, а также Херсонская, Запорожская и Хмельницкая области.
Последний звонок в школах Киева прозвучит 30 мая30.04.25, 18:21 • 10866 просмотров