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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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В Херсонской области планируют установить модульные образовательные центры

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В Херсонской области планируют установить модульные образовательные центры в пострадавших громадах. Также будут переведены 7 школ на смешанную форму обучения, что позволит вернуть более 1400 детей.

В Херсонской области планируют установить модульные образовательные центры

В Херсонской области планируют установку модульных образовательных центров в пострадавших громадах, а также перевести 7 школ в деоккупированных громадах на смешанную форму обучения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале руководитель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Александра Прокудина, во время визита министра мира и науки Украины Оксена Лисового обсудили установку модульных образовательных центров в пострадавших громадах.

Обсудили инициативу по установке модульных образовательных центров в пострадавших громадах, чтобы облегчить доступ к образованию в условиях восстановления инфраструктуры

- говорится в заметке чиновника.

Кроме того, по словам руководителя ОВА, в новом учебном году планируют перевести еще 7 школ в деоккупированных громадах на смешанную форму обучения.

"Это позволит вернуть за парты более 1400 детей, из которых около 380 нуждаются в подвозе к местам обучения", - добавил Александр Прокудин.

Напомним

Кабмин направит 830 млн грн субвенции регионам на обустройство укрытий в учреждениях образования. Средства получат 15 общин, а также Херсонская, Запорожская и Хмельницкая области.

Последний звонок в школах Киева прозвучит 30 мая30.04.25, 18:21 • 10866 просмотров

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