На Херсонщині планують встановити модульні освітні центри
Київ • УНН
У Херсонській області планують встановити модульні освітні центри у постраждалих громадах. Також буде переведено 7 шкіл на змішану форму навчання, що дозволить повернути понад 1400 дітей.
У Херсонській області планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, а також перевести 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.
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За словами Олександра Прокудіна, під час візиту міністра світи і науки України Оксена Лісового обговорили встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах.
Обговорили ініціативу зі встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, щоб полегшити доступ до освіти в умовах відновлення інфраструктури
Крім того, за словами керівника ОВА, у новому навчальному році планують перевести ще 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання.
"Це дозволить повернути за парти понад 1400 дітей, з яких близько 380 потребують підвезення до місць навчання", - додав Олександр Прокудін.
Нагадаємо
Кабмін спрямує 830 млн грн субвенції регіонам на облаштування укриттів у закладах освіти. Кошти отримають 15 громад, а також Херсонська, Запорізька та Хмельницька області.
Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня30.04.25, 18:21 • 10866 переглядiв